Cultivo de gramíneas y leguminosas, ayudan a mejorar rendimiento de soja

El cultivo intercalado de gramíneas forrajeras o leguminosas de cobertura ha dado como resultado un aumento de la productividad de hasta un 20% en el cultivo de soja. Este numero fue confirmado tras una investigación de la Embrapa, realizada en seis municipios de Mato Grosso do Sul y validada por productores rurales. Las crotalarias utilizadas en la investigación fueron C. juncea, C. ochroleuca y C. spectabilis. Las gramíneas forrajeras fueron Brachiaria ruziziensis, Brachiaria brizantha (cv. Xaraés) y el Panicum maximum con los cultivares Tamani y Zuri.