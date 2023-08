Video: según ANDE, Clyfsa le debe US$ 18,5 millones

US$ 18 millones le debe la Compañía Luz y Fuerza SA (Clyfsa) a la ANDE, por diferencia de tarifa, y otros US$ 500.000 en penalidades por exceso de potencia reservada, razones por las cuales le entabló dos demandas, informó la Asesoría Jurídica de la empresa estatal. En tanto, la firma privada, encargada de la distribución de electricidad, asegura que no le debe nada.