Reporte del ministerio de Economía: déficit fiscal anualizado llegó a 3,20%

Los ingresos totales (tributarios y no tributarios) presentan una variación acumulada del 4,6%, pasando de G. 33,0 billones (US$ 4.417 millones al cambio vigente) a G. 34,5 billones (US$ 4.618 millones); dentro de este grupo la recaudación impositiva se incrementó en 5,2% y por royalties y compensaciones 21%. En cuanto al gasto, el informe señala que aumentó 14,2% con respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de G. 32,1 billones (US$ 4.297 millones) a G. 36,6 billones (US$ 4.899 millones) , lo que obedece al incremento en las remuneraciones destinadas a la atención de educación, salud y seguridad.