Video: ¿Posibles fugas en bancada del PLRA?

En los pasillos de la Cámara Alta se habla de los nombres de Dionisio Amarilla, quien habría hablado de “seguir su propia hoja de ruta” y Sergio Rojas, a pesar de que habría prometido a sus colegas que formaría parte de la unidad de la oposición. “Sergio estuvo el martes pasado, me dijo que hoy no podía llegar, Dionisio no dijo tampoco que no pero que está esperando la promulgación”, expresó Líder Amarilla , senador electo.