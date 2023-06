Barchini: “Mi dignidad, mi trayectoria y mi honestidad no pasa por ocupar un cargo”

Santiago Peña nominó ayer como ministro de Justicia a Ángel Ramón Barchini, exdiputado argañista, exjuez del crimen, y exembajador en Catar, entre otros cargos. “Confío en la honestidad del presidente Santiago Peña. El día que me pida algo con lo que no estoy de acuerdo le voy a decir y si me presiona voy a dar un paso al costado”, Ángel Barchini , futuro ministro de Justicia.