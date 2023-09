Eddie Jara: ‘’La complejidad con el respecto con las naftas en Argentina es el tema del peaje’'

El presidente de Petropar, Eddie Jara, sobre si el conflicto de Argentina afectaría el abastecimiento de combustible. “Yo creo que no (no pone en peligro el abastecimiento la crisis con Argentina), lo que tiene que ver con GLP, estamos teniendo informaciones parciales de no permitir más la habilitación de exportación de los ingredientes del gas licuado de petróleo”, expresó.