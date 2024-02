‘‘Hambre Cero’’: cerrarán 20 municipios de Cordillera como medida de protesta contra el proyecto

En contacto con el intendente de Caacupé, Diego Riveros. “En lo que no estamos de acuerdo es en la forma en la que se quiere hacer y por sobre todo en la confusión que generan al no explicar claramente la forma en que hoy está funcionando el almuerzo escolar”, expresó. El proyecto de ley “Hambre cero” pretende que unos US$ 300 millones sean administrados por el cuestionado ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas (ANR, cartista).