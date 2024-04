Arancel Cero: esto dice el viceministro de Educación

“Nosotros fuimos a la Cámara de Diputados con un documento oficial del Consejo Superior Universitario que se supone refleja el sentir de la comunidad educativa y luego surge esta deslegitimación de ese documento, pero me encuentro a gente me acompañó a llevar el documento, luego en la otra vereda diciendo yo no reconozco esto”, expresó Federico Mora, viceministro de Educación. Desde el pasado 4 de abril estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) permanecen en vigilia y desarrollan la toma de varias facultades exigiendo la derogación de la ley conocida como “hambre cero”.