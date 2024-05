Caso Pecci: opositores disconformes con Emiliano Rolón

Conversamos con los senadores opositores Ever Villalba y Líder Amarilla. “Acá hay una cuestión de confianza, los familiares de la víctima no tienen confianza de cómo se va a tratar. Colombia no tuvo la necesidad de utilizar lo que contiene ese aparato para resolver el crimen”, expresó el senador Villalba.