Jiménez rechaza vicepresidencia segunda de la CSJ

“Es su decisión, es un acto eleccionario, voluntario. Si alguien manifiesta no querer ser candidato no puede ser obligado”, expresó el ministro Víctor Ríos. Jiménez Rolón enfatizó que él no puede ser elegido porque no es candidato y desde un principio aclaró que no desea ocupar dicho cargo. Sin embargo, ministros como Alberto Martínez Simón insistieron en que este asunto sea tratado en otra sesión, alegando la necesidad de un debate. La elección de Eugenio Jiménez Rolón como vicepresidente segundo de la Corte Suprema de Justicia anula la posibilidad de que pueda ocupar cargos en la máxima instancia judicial el año próximo.