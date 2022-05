Para senadores, fiscalía debe abrir causa: Pagos corresponden a préstamos según defensa de HC

Luego de la filtración del informe de Seprelad sobre un presunto esquema de lavado de dinero vinculado al ex presidente Horacio Cartes, algunos legisladores adelantan que el Ministerio Público está obligado a abrir una causa de inmediato. Para la defensa del empresario y ex mandatario, el informe de Seprelad está politizado, ya que no hay ningún tipo de operación ilícita.