22 de enero de 2026 - 15:12

AUDIO. Mafia de los Pagarés: Enfermeras denuncian inacción de las autoridades

ARTURO GODOY

La licenciada Luciana Bernadette, enfermera jubilada del Hospital de Clínicas relató el sufrimiento que deben pasar ella y otras compañeras víctimas del sistema de estafas conocidas cómo la Mafia de los Pagarés. La profesional indicó que en el grupo de contención de víctimas existen personas que abonaron más de 100 millones de guaraníes y le siguen apareciendo supuestas deudas nuevas.