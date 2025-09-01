China bate récord de viajes en tren durante periodo estival con 943 millones de pasajeros

Además de la fuerte demanda doméstica, los viajes internacionales en tren también repuntaron con fuerza: 3,48 millones de pasajeros extranjeros utilizaron la red ferroviaria china en la temporada, un 23,9 % más que el año pasado, impulsados por la flexibilización de las políticas de visado de tránsito.

Para hacer frente al incremento de pasajeros, la operadora habilitó una media de 11.330 trenes diarios, un 8 % más que en 2024, con refuerzos puntuales en los trayectos de mayor demanda.

El transporte de mercancías también alcanzó cifras récord, con 702 millones de toneladas movilizadas por ferrocarril en el mismo periodo, un 4,8 % más que el año anterior, lo que, según la empresa, garantiza el suministro energético y alimentario y la estabilidad de las cadenas logísticas.

La temporada estival de viajes en China coincide con las vacaciones de verano de estudiantes y familias, un momento de gran movilidad que, según la compañía ferroviaria nacional, también ha contribuido este año a impulsar el consumo y apoyar la actividad económica.

