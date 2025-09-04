Los ingresos por turismo internacional en Francia crecen un 13,7 % en el primer semestre

A esta progresión contribuyeron en particular los fuertes incrementos de la clientela procedente de algunos países europeos como Alemania (+25,1 %) y Países Bajos (+17,6 %), pero también al dinamismo de los llegados de Estados Unidos (+12,5 %) o Japón (+10,2 %), señaló el Ministerio de Turismo en un comunicado.

Los turistas estadounidenses se convirtieron en la segunda clientela por el volumen de ingresos, sólo por detrás de los belgas, pero por delante de los británicos y los alemanes.

Globalmente, entre enero y junio Francia recibió un 2,5 % más de llegadas internacionales en avión que en esos mismos meses de 2024, con subidas que alcanzaron el 16,6 % desde Suecia y el 16,2 % desde Dinamarca, dentro de Europa.

Fuera del Viejo continente, el alza de las llegadas fue del 30 % desde Australia, del 12,3 % desde Australia, del 9,35 % desde Canadá, del 2,85 % desde China y del 2 % desde Estados Unidos.

Además, las pernoctaciones de visitantes internacionales se incrementaron un 7 % en los hoteles y un 11 % en apartamentos turísticos o casas rurales en alquiler.

El turismo siguió aportando una notable contribución positiva a la balanza de pagos, con 11.800 millones de euros en el primer semestre, con un aumento del 14,9 %.

Después de los 71.000 millones de euros de ingresos en todo 2024 por el turismo internacional (habían sido 63.500 millones en 2023) y la dinámica de la primera mitad del año, el Gobierno considera que Francia está en la "trayectoria" para cumplir el objetivo de 100.000 millones de euros anuales de aquí a 2030.

De cara a los próximos meses, se espera que las llegadas de visitantes en avión crezcan un 7,7 % en el periodo de septiembre a noviembre.