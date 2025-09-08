La República Dominicana recibió más de ocho millones de visitantes entre enero y agosto

Santo Domingo, 8 sep (EFE).- La República Dominicana recibió 8.005.257 visitantes en los primeros ocho meses de este año, un 2,8 % más que en el mismo periodo de 2024, informó este lunes el ministro de Turismo, David Collado.