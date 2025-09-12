España aboga ante el G20 por potenciar la digitalización para lograr un turismo sostenible

Hereu defendió esa postura, en sus tres vertientes (social, económica y medioambiental), durante la reunión de ministros de Turismo del G20 en el Centro de Conferencias Nombolo Mdhlulila, situado en el Parque Nacional Kruger, en la provincia de Mpumalanga (norte).

En su intervención en la sesión plenaria, el ministro, cuyo país no es miembro del G20 pero acude como invitado, destacó el liderazgo de España, uno de los países pioneros en desarrollar aspectos clave de la digitalización turística aplicados a la prevención y gestión de crisis y la innovación al servicio de la sostenibilidad social.

"La digitalización tiene que ser no sólo un factor de competitividad empresarial, sino de formación de las personas (...). Que nos ayude la digitalización a afrontar todos los retos que tenemos respecto a la mejora de los flujos, a la mejora de la sostenibilidad social", subrayó el titular de Turismo.

Hereu también manifestó ante sus homólogos del G20 que la innovación digital -uno de los ejes sobre los que ha girado la cumbre sudafricana- es una "apuesta irrenunciable" del Gobierno de España y un reflejo de su compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU.

"Cuando hablamos de conectividad aérea, para nosotros también tiene que ser algo que nos ayude a conectarnos con el mundo, pero a vertebrar una concepción de país multipolar y, por tanto, que todas las ciudades de España, los territorios, estén conectados", explicó a EFE.

Hereu valoró, además, que la declaración final de la cumbre incorpore varias peticiones realizadas por España, como "una relacionada con la necesidad de que las políticas turísticas pasen de estar centradas únicamente en el número de visitantes a tener como ejes el valor y el impacto a largo plazo, dando prioridad a la triple sostenibilidad", precisó su Ministerio en un comunicado.

La reunión está encabezada por la ministra sudafricana de Turismo, Patricia de Lille, cuyo país ejerce la presidencia de turno del G20, y tiene como objetivo evaluar un plan de desarrollo del turismo sostenible entre los países miembros del bloque.

En la primera reunión virtual del Grupo de Trabajo Turístico (TWG, en sus siglas en inglés) del G20, celebrada en marzo de 2025, los países miembros acordaron cuatro prioridades para el plan de acción del G20 sobre desarrollo turístico.

Esas prioridades son: inteligencia artificial e innovación centradas en las personas para impulsar las "startups" (empresas emergentes) y las pymes del sector turístico; financiación e inversión turísticas para mejorar la igualdad y promover el desarrollo sostenible; conectividad aérea para una vigilancia de los viajes, y mayor resiliencia para un desarrollo turístico inclusivo y sostenible.

Sudáfrica asumió la presidencia rotatoria del G20 el 1 de diciembre de 2024 y la mantendrá hasta el 30 de noviembre de este año, cuando tomará el relevo Estados Unidos.