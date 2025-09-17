Japón recibió a más de 3,4 millones de turistas en agosto, un récord histórico para el mes

En su informe mensual sobre los datos de visitantes al país, la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) apuntó que "hubo un aumento continuo de la demanda de viajes a Japón en muchos mercados, particularmente en Asia Oriental, Europa, Estados Unidos, Australia y Oriente Medio, coincidiendo con las vacaciones escolares".

El aumento responde sobre todo a un incremento de los turistas provenientes de China y Taiwán en Asia Oriental, desde Indonesia y Vietnam en el Sudeste Asiático, y desde Estados Unidos y Alemania en Occidente, además de un incremento destacado de visitantes desde Australia.

Además, tanto Taiwán como España registraron números récord de visitantes a Japón en un solo mes: 620.700 (un 10 % más interanual) en el caso de la isla y 32.000 (un 23,5 % más) en el del país europeo.

Otros países, como Corea del Sur (660.900 visitantes), China (1.018.600) o Estados Unidos (194.500), alcanzaron también cifras sin precedentes para el mes de agosto.

La JNTO destacó también el aumento de los turistas rusos, un 89,1 % más interanual (13.000 visitantes), pese a las sanciones impuestas por varios países por la guerra en Ucrania.

Solo se redujeron las cifras de visitantes desde Singapur (20.500, un 17,3 % menos que en el mismo mes del año pasado) y Hong Kong (226.100, un 8,3 % menos).

En términos acumulados, Japón recibió 28.383.600 turistas en los ocho primeros meses del año, un 18,2 % interanual más.

El volumen de turistas en Japón se ha incrementado progresivamente desde que abriera sus fronteras tras blindarse por la pandemia del coronavirus, y la persistente debilidad del yen ha alimentado aún más los viajes.

En 2024, el archipiélago recibió ya un volumen récord de 36.870.148 turistas, y va camino de superar los 40 millones este 2025.