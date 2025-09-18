México prepara su participación "histórica" como país invitado en la Fitur 2026 en Madrid

La titular de la dependencia destacó que se contará con “el pabellón más grande de su historia”, con una superficie de más de 1.780 metros cuadrados.

También precisó que se tendrá la representación de los 32 estados y las tres sedes de la Copa del Mundo 2026, refiriéndose a Ciudad de México y Jalisco, así como el estado norteño de Nuevo León.

“Hoy llegan 32 estados; llegan artesanas y artesanos, cocineras y cocineros, guías de turismo, turoperadores, agencias de viaje y muchos más que antes no habían tenido el privilegio de dar a conocer la riqueza de cada estado”, subrayó Rodríguez, en la presentación del evento en la residencia del Embajador de España en México.

Asimismo, resaltó los representantes del sector garantizarán “activaciones culturales y gastronómicas en espacios emblemáticos” de la capital española.

“Las activaciones que realizaremos en Madrid llevarán un pedacito de México a España. Cada trajinera, cada alebrije, cada catrina y cada sabor serán un puente para que el público español viva nuestra alegría, nuestras tradiciones y el orgullo de ser mexicanos”, expresó.

Para Rodríguez, FITUR 2026 es el evento con el que México iniciará “un año histórico para el turismo nacional” al ser uno de los países anfitriones del Mundial, aunque concretó que este encuentro en España será el “punto de partida para consolidar al país como referente internacional”.

Rodríguez agregó que a esta participación se sumará ‘Ventana a México’, un espacio único en la Residencia del Embajador de México en España, en el cual las 32 entidades del país “tendrán la oportunidad de presentar su oferta turística, cultural y gastronómica”.

Precisamente, el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, agradeció a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por sumarse a esta gran feria turística, que por primera vez tendrá a México como País Invitado.

“Va a ser una gran fiesta. Un despliegue de arte, cultura, gastronomía, alegría de vivir y de esa esencia tan especial que tiene este país, crisol de culturas que lo hace único en el mundo”, sostuvo.

Por su lado, la directora de FITUR, María Valcarce Rodríguez, reconoció que la presencia de México se debe tanto a su “trayectoria” como a su “capacidad de innovar, crecer, mejorar y liderar tendencias en turismo sostenible y comunitario”.

El FITUR 2026, una de las ferias más importantes a nivel internacional para la industria turística, se celebrará del 21 al 25 de enero y será una de las plataformas con las que el país mexicano se posicionará frente a la próxima Copa del Mundo.