Las reservas de TUI bajaron un 2 % en verano debido a las olas de calor y Oriente Medio

TUI informó este martes de que los precios subieron una media del 3 % por lo que pudo compensar parcialmente aumentos de los costes.

"En general vemos una demanda estable en un mercado competitivo" y pese a las olas de calor en verano, así como los conflictos en Oriente Medio, dijo TUI.

Grecia, Turquía, las Islas Baleares y las Canarias fueron los destinos favoritos en los trayectos de corto o medio recorrido, según el operador turístico alemán.

TUI destacó el fuerte crecimiento de Egipto como destino vacacional para viajeros que tengan más en cuenta el precio.

México y la República Dominicana son los destinos de largo recorrido favoritos.

Tailandia, los Emiratos Árabes Unidos y Zanzibar también registraron un crecimiento relevante.

Las reservas aumentaron en verano en el Reino Unido un 1 %, pero cayeron un 5 % en Alemania.

TUI ya tiene 1,8 más de reservas para la temporada de invierno, cantidad que representa un 1 % más que hace un año.

Los precios son en la temporada de invierno también un 3 % más elevados que el año pasado.

TUI considera que todavía es una etapa temprana para realizar las reservas de la temporada de invierno pero dijo que más de una tercera parte de los clientes ya ha reservado sus vacaciones sobre todo a las Islas Canarias, Egipto, la península española, Cabo Verde y Tailandia.

Otros destinos favoritos en la temporada de invierno son México, República Dominicana y Jamaica.

Las reservas en el mercado del Reino Unido se sitúan ahora en el mismo nivel que en la temporada de invierno 2024/2025 y en Alemania han subido un 1 %.