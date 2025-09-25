Las pernoctaciones turísticas en la UE crecieron un 2,3 % en la primera mitad de 2025

Entre enero y junio se registraron 1.279.000 pernoctaciones en alojamientos turísticos de la UE frente a las 1.249.000 del primer semestre de 2024, señaló Eurostat en un comunicado.

Lideraron el avance Malta (12,7 %), Letonia (8,6 %) y Polonia (8,5 %), mientras que Grecia, España y Portugal se situaron en torno a la media comunitaria.

En cambio, Alemania (0,2 %), Suecia (0,5 %) y Bélgica (0,9 %) registraron leves incrementos e Irlanda experimentó un descenso (-3,5 %).

Los visitantes extranjeros (no residentes en el país, procedentes tanto de la UE como de fuera) representaron casi la mitad (48 %) de todas las pernoctaciones en el conjunto de la Unión Europea.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las noches turísticas pasadas por visitantes extranjeros aumentaron más que las de los nacionales (3,1 % frente a 1,7 %, respectivamente), agregó Eurostat.