Las pernoctaciones turísticas en la UE crecieron un 2,3 % en la primera mitad de 2025

Bruselas, 25 sep (EFE).- Las pernoctaciones turísticas en la Unión Europea aumentaron un 2,3 % en la primera mitad de 2025 respecto al mismo período del año anterior, informó este jueves la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

Por EFE
25 de septiembre de 2025 - 07:20
Entre enero y junio se registraron 1.279.000 pernoctaciones en alojamientos turísticos de la UE frente a las 1.249.000 del primer semestre de 2024, señaló Eurostat en un comunicado.

Lideraron el avance Malta (12,7 %), Letonia (8,6 %) y Polonia (8,5 %), mientras que Grecia, España y Portugal se situaron en torno a la media comunitaria.

En cambio, Alemania (0,2 %), Suecia (0,5 %) y Bélgica (0,9 %) registraron leves incrementos e Irlanda experimentó un descenso (-3,5 %).

Los visitantes extranjeros (no residentes en el país, procedentes tanto de la UE como de fuera) representaron casi la mitad (48 %) de todas las pernoctaciones en el conjunto de la Unión Europea.

Las noches turísticas pasadas por visitantes extranjeros aumentaron más que las de los nacionales (3,1 % frente a 1,7 %, respectivamente), agregó Eurostat.

