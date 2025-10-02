China bate su récord diario de viajes en tren durante el primer festivo de 'Semana dorada'

Pekín, 2 oct (EFE).- Los ferrocarriles nacionales de China transportaron este miércoles a unos 23,13 millones de pasajeros durante el primer día festivo de la llamada 'Semana dorada', lo que supone un incremento del 7,2 % respecto al año pasado y marca un nuevo récord diario, informó este jueves la cadena estatal CCTV.