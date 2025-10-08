Unos 400 turoperadores de Panamá reciben capacitación de Copa para "elevar" el turismo

"La intención del evento es poder impulsarlos y capacitarlos en sus habilidades; entender cuáles son los turistas que vienen a Panamá, por qué y qué vienen a hacer, qué es lo que buscan y realmente ir al grano en el tema de entrega de valor a los turistas que nos visitan", dijo a EFE la gerente de Comunicaciones Externas de Copa Airlines, Katherine Katsudas.

Bajo el lema 'Elevando Juntos el Turismo por Panamá', el evento también reunió a las principales autoridades turísticas del país así como a directivos de grandes empresas -como Visa o Google- para charlar sobre cómo impulsar el turismo en el país, que este primer semestre de 2025 registró un aumento de visitantes de 4,3 %.

"(El evento) nos permite aportar directamente a quienes reciben a esos turistas que están llegando a Panamá y entregarles buen servicio, calidad en la atención, un producto de calidad y así poder lograr posicionarnos de manera que la siguiente vacación escojan venir a Panamá", agregó Katsudas.

Por medio de bloques formativos, compuestos de tres a cinco panelistas, los expertos han abordado lo que buscan los turistas al viajar y la importancia de crear una cultura de servicio que potencie la marca y eleve la experiencia en Panamá, según información de Copa Airlines.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Así como "la necesidad de entender el marketing más allá de las redes sociales y aprovechar diferentes métodos de pago que fortalezcan a las pequeñas y medianas empresas; en conjunto, una visión integral que combina servicio, innovación y estrategias prácticas para generar crecimiento sostenible", detalló.

"Aquí hay estudiantes, empresarios chiquitos y grandes, dirigentes del sector turístico (de los cuales) nos toca aprender. Ya empezamos viendo algunas gráficas muy interesantes. Eso es lo que se requiere para poder ir mejorando, tener información y tomar las decisiones correctas en su momento", explicó a EFE el presidente de la Cámara de Turismo de Panamá, Ovidio Díaz.

Los expositores del evento, que son especialistas en marketing y gestión turística, además de voceros de la propia aerolínea, han compartido el modelo Copa como un "ejemplo práctico de servicio, consistencia y excelencia operativa", según información de la empresa aeronáutica.

Copa Airlines, la aerolínea de bandera panameña, opera en promedio más de 380 vuelos diarios a través del 'Hub de las Américas', en Tocumen, donde conecta a más de 85 destinos en 32 países de todo el continente americano y el Caribe.

Tiene un programa de ‘Stopover’ que permite a los pasajeros en tránsito por Panamá, sin costo adicional en la tarifa aérea, aprovechar su escala para hacer turismo en el país centroamericano, recordó en una misiva Copa Airlines.

A través del mismo, casi 95.000 pasajeros aprovecharon su tránsito por Panamá para vacacionar en el país durante el primer semestre de este año, un 18 % más que en el mismo lapso de 2024.