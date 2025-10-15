Japón recibió 3,2 millones de turistas en septiembre y ya supera 30 millones desde enero

En su informe mensual sobre los datos de visitantes al país, la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) apuntó que la demanda de viajes al archipiélago suele ralentizarse en septiembre por el final de las vacaciones escolares, pero que la "popularidad" del país como destino turístico contribuyó al aumento, del 13,7 % interanual.

Desde enero hasta septiembre, llegaron al archipiélago 31.650.500 visitantes, un 17,7 % más que en el mismo período del año anterior y superando por primera vez los 30 millones de turistas durante los primeros nueve meses del año.

La subida responde sobre todo a un incremento de los turistas provenientes de China y Taiwán en Asia Oriental, desde Indonesia e India en el Sudeste Asiático, y desde Estados Unidos y Alemania en Occidente.

Países como Taiwán (527.000 turistas), Estados Unidos (224.700) o Alemania (52.800) registraron sus cifras más altas para el noveno mes del año, mientras que la región de Oriente Medio estableció un récord mensual con 29.700 turistas, un 109,2 % más que en septiembre de 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Solo se redujeron las cifras de visitantes desde Hong Kong, que envió 149.500 turistas, un 12,2 % menos que en el mismo mes del año anterior.

Los visitantes a Japón durante el tercer trimestre del año, además, contribuyeron con un gasto de unos 2,1 billones de yenes a la economía nipona (unos 11.900 millones de euros), un 11,1 % más respecto al mismo período del año anterior, según cifras publicadas este miércoles por la Agencia de Turismo de Japón.

Durante los primeros nueve meses del año, los visitantes al archipiélago se han gastado ya 6,9 billones (unos 39.178 millones de euros).

El volumen de turistas en Japón se ha incrementado progresivamente desde que abriera sus fronteras tras blindarse por la pandemia del coronavirus, y la persistente debilidad del yen ha alimentado aún más los viajes.

En 2024, el archipiélago recibió ya un volumen récord de 36.870.148 turistas, y va camino de superar los 40 millones este 2025.