GP de México de F1 dejará ganancia por 217 millones de dólares por servicios turísticos

En un comunicado, la Secretaria de Turismo (Sectur) del Gobierno de México dijo que estimó que la derrama económica (ganancia) por servicios turísticos, como hospedaje, alimentación, transporte y entretenimiento, superará los 4.000 millones de pesos (217 millones de dólares), sin considerar los ingresos derivados de boletaje, logística o impacto mediático.

“Es un claro ejemplo de cómo el turismo deportivo impulsa la economía del país y proyecta la imagen de México en el mundo para consolidar al país como un destino líder en la organización de eventos internacionales de primer nivel”, declaró la titular de Sectur, Josefina Rodríguez Zamora.

Además explicó que durante la semana del lunes 20 al domingo 26 de octubre, por la carrera, la Zona Metropolitana del Valle de México "registrará una ocupación hotelera superior a los 314.000 turistas, lo que representa un incremento del 1,7 % respecto a 2024, cuando se registraron 309.546 turistas.

“Detrás de este evento hay miles de personas que se benefician directamente: trabajadores del sector hotelero, restaurantero, transportistas, guías, artesanas, comerciantes locales y prestadores de servicios turísticos que encuentran en la Fórmula 1 una oportunidad real para mejorar sus ingresos y fortalecer la economía familiar”, expuso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La funcionaria precisó que, del total estimado de turistas, el 72 %, es decir 226.630, serán turistas mexicanos, y el 28 %, 88.134, extranjeros.

En cuanto a demanda de hospedaje, dijo que se prevé alcanzar un promedio general del 71,6 % durante toda la semana del evento, con un máximo del 88,5 % los días viernes, sábado y domingo, cuando se desarrolla la competencia.

Explicó que, de acuerdo con datos de la Fórmula 1, el impacto total del evento podría alcanzar una cifra aproximada de 20.000 millones de pesos, unos 1.084 millones de dólares, para consolidar al Gran Premio de México como uno de los eventos deportivos internacionales más importantes del país y de mayo proyección mundial.

“Este tipo de encuentros no sólo generan beneficios económicos inmediatos, sino que también contribuyen al posicionamiento de México como un país moderno, hospitalario y con infraestructura turística de clase mundial”, manifestó Rodríguez Zamora.