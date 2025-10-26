México estima una ocupación hotelera de más de 1,6 millones de turistas por Día de Muertos

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, precisó en un comunicado que se prevé la llegada de 1,6 millones de turistas a hoteles en el periodo entre el lunes 27 de octubre y el domingo 2 de noviembre.

Esta cifra representa un aumento del 2,3 % con respecto a 2024, cuando se registraron alrededor de 1,5 millones de visitantes.

Rodríguez Zamora señaló que del total de turistas previstos este año, el 73 % serán nacionales y el 27 % extranjeros, lo que refleja "el interés que despiertan las tradiciones mexicanas en todo el mundo".

"En ninguna otra parte del mundo existe una manifestación tan viva y conmovedora, que une a las familias, despierta el interés de millones y nos llena de orgullo como nación", expresó la secretaria de Turismo.

La funcionaria agregó que la ocupación hotelera promedio estimada durante la próxima semana es del 60,8 %, 1,4 puntos porcentuales más que en 2024.

Además, apuntó que destinos como la Ciudad de México, Cancún, Riviera Maya, Guadalajara y Monterrey concentran gran parte del flujo turístico.

Aunque destacó que también se observa un crecimiento sostenido en destinos como las playas de Acapulco, Puerto Vallarta y Mazatlán, las cuales "mantienen una importante dinámica regional".

Considerada desde 2003 por la Unesco como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, la celebración del Día de Muertos, que se conmemora el 1 y 2 noviembre en México, es una de las tradiciones más significativas del país, donde los vivos se preparan para recibir a sus muertos y convivir con ellos.