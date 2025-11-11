La hotelera Sonder cierra sus operaciones y liquidará su negocio

La compañía tiene la intención de iniciar procedimientos de insolvencia en Estados Unidos y en los otros países en los que opera, tras enfrentarse "a graves dificultades financieras derivadas, entre otros, de los prolongados problemas en la integración de los sistemas y los acuerdos de reserva con Marriott International".
La empresa, que se fundó en 2014, tiene su sede en San Francisco (EE.UU.) y cotiza en el Nasdaq de Nueva York, mantenía desde agosto de 2024 un acuerdo estratégico a largo plazo con Marriott, por el que sus apartamentos y hoteles se incluían en la plataforma Marriott Bonvoy.
Sin embargo, este domingo Marriott International anunció que rescindía su acuerdo de licencia con Sonder.
Esta situación indujo a la empresa a evaluar todas las alternativas financieras y estratégicas, incluida la venta de su negocio y sus operaciones, aunque, tras ello, la empresa decidió cerrar las operaciones y proceder inmediatamente a la liquidación supervisada por los tribunales del negocio en Estados Unidos.
Sonder contaba en España con cinco establecimientos en Barcelona, tres apartamentos en Madrid y un hotel en Málaga. Tenía instalaciones igualmente en ciudades como Toronto y Vancouver, Roma, Dublín, Edimburgo o Florencia.