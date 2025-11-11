Ministro español de Turismo inaugura el foro TOURISE en Riad: "El turismo lo abarca todo"

"Cada vínculo está conectado, cada innovación tiene un efecto multiplicador", aseveró el español en su discurso durante el encuentro en la capital saudí, que se extenderá desde este martes hasta el jueves 13 de noviembre.

Hereu añadió que "cada proyecto, cada inversión y cada idea generan valor más allá de su objetivo inicial; y así es como el turismo se convierte en un motor de transformación".

Por su parte, el ministro de Turismo de Arabia Saudí, Ahmed al Jatib, inauguró el foro poniendo el foco en la importancia de mujeres y jóvenes en el sector turístico.

"El turismo representa cerca del 10 % del PIB mundial (...) El 40 % de los trabajadores [del sector turístico] en todo el mundo son jóvenes y mujeres", indicó el dirigente saudí y pidió proteger estos empleos y el "contacto humano" sin rechazar la digitalización.

TOURISE, celebrado bajo el patrocinio del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, reúne a representantes políticos y empresariales de más de 120 países.

El objetivo del encuentro, que pretende convertirse en un foro anual, es "intercambiar ideas y acordar "soluciones para el mundo real" respecto a los desafíos a los que se enfrenta el sector turístico, recoge en su web TOURISE.

Durante su celebración, también se entregarán premios al mejor destino culinario, cultural, de aventura y de compras del año 2025.