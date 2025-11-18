Japón recibió un récord de 3,9 millones de turistas en octubre, 700.000 desde China

En su informe mensual sobre los datos de visitantes al país, la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) detalló que 715.700 turistas chinos visitaron el archipiélago en octubre, un 22,8 % más que en el mismo período del año pasado y superados solo por Corea del Sur.

A nivel acumulado, más de 8,2 millones de ciudadanos chinos han visitado el país asiático desde enero hasta octubre, más que ninguna otra nacionalidad.

La noticia llega en plena escalada de la tensión entre Pekín y Tokio por unas declaraciones de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, sobre Taiwán, y después de que el gigante asiático recomendara a sus ciudadanos no viajar al archipiélago, una decisión que podría hacer mella en el sector turístico japonés.

Entre enero y octubre, Japón recibió 35.547.200 visitantes, un 17,7 % más que en el mismo período del año anterior y camino de superar por primera vez la barrera de los 40 millones de turistas anuales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Son cifras sin precedentes que han contribuido a generar un debate nacional sobre los efectos del turismo en la convivencia, con algunos partidos conservadores que exigen normas más estrictas y restricciones a la entrada de extranjeros.

"Octubre marca el comienzo de la temporada de colores otoñales, momento en que la demanda de viajes a Japón es alta, en especial desde Europa, Estados Unidos, Australia y Oriente Medio", explicó el organismo en su informe.

Los ciudadanos de Corea del Sur fueron los que más visitaron el archipiélago el mes pasado (867.200 visitantes), seguidos de China (715.700) y Taiwán (595.900).

Destaca además un aumento del 91,7 % en comparación con octubre de 2024 de los visitantes desde Rusia, que fueron más de 30.000, pese a las sanciones impuestas por varios países por la guerra en Ucrania.

El país fue uno de cinco que registraron cifras récord de turistas a Japón para un solo mes, junto a México (24.800), Canadá (73.700), Francia (58.200) y los países nórdicos (23.900).

Solo experimentaron caídas ligeras los visitantes desde Hong Kong (196.000, un 1,4 % menos que en 2024), Tailandia (125.900, un 4,8 % menos) y Singapur (65.700, un 4,5 % menos).

Además, países como Estados Unidos (335.700 visitantes), España (28.700) o Alemania (56.000) registraron su cifra más alta para un mes de octubre.

El volumen de turistas en Japón se ha incrementado progresivamente desde que el país abrió sus fronteras tras blindarse por la pandemia del coronavirus, y la persistente debilidad del yen ha impulsado aún más los viajes.

En 2024, el archipiélago recibió ya un volumen récord de 36.870.148 turistas, y va camino de superar los 40 millones este 2025, aunque está por ver cómo afectará la reciente tensión con China a las cifras.