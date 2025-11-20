La ocupación de alojamientos turísticos en Francia creció un 2,9 % en el tercer trimestre

El Instituto Nacional de Estadística (INSEE) indicó este jueves en un comunicado que entre julio y septiembre se registraron 210,9 millones de pernoctaciones, de las cuales un 32,2 % correspondieron a residentes en el extranjero, con un incremento del 6,8 %, muy superior al 1,1 % de los clientes franceses.

De todo ese volumen, 69,2 millones fueron personas que se alojaron en hoteles, lo que supone un alza del 4,3 %.

Los extranjeros supusieron un 41,1 % de los clientes de los hoteles y su número subió un 11,4 %, mientras los clientes residentes en Francia disminuyeron un 0,2 %.

Si se examina la categoría de los hoteles, en los de cuatro y cinco estrellas las pernoctaciones progresaron un 9,9 %, un 15,6 % para los extranjeros y un 4,1 % para los franceses.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En los de tres estrellas, el incremento fue del 4,9 % (10,2 % para los extranjeros y 1,8 % para los nacionales), mientras en los de una y dos estrellas la subida fue únicamente del 0,9 % (+11,1 % para los extranjeros y -3,1 % para los franceses).

Los cámpines acogieron en el tercer trimestre 107 millones de turistas, un 2,2 % más que en el mismo periodo de 2024, con una evolución casi idéntica para los residentes en el extranjero (+2,1 %) y para los residentes en Francia (+2,2 %). La cuota de mercado de los extranjeros fue del 30,6 %.

En la categoría de otros alojamientos colectivos turísticos (como residencias) se contabilizaron 34,7 millones de pernoctaciones, un alza del 2,4 % que se explica sobre todo por los extranjeros (+12,1 % y un 19,6 % del total.