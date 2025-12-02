Pekín celebra la exención de visados para turistas y empresarios chinos en Rusia

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian invitó hoy en una rueda de prensa a los "amigos rusos" a que "realicen un viaje espontáneo a China".

Lin expresó su esperanza asimismo de que los ciudadanos chinos disfruten también de "maravillosos viajes a Rusia".

"El acuerdo mutuo de exención de visados ​​entre China y Rusia es otro camino de ida y vuelta para ambos gobiernos y pueblos", agregó el portavoz, quien explicó que la medida "fortalecerá aún más la amistad entre ambos pueblos y promoverá los intercambios y la cooperación en diversos ámbitos".

El presidente ruso, Vladímir Putin, introdujo este lunes una orden presidencial que establece que, hasta el 14 de septiembre de 2026 y teniendo en cuenta la medida de reciprocidad, los ciudadanos de la República Popular de China tienen derecho a entrar en Rusia y permanecer en ella durante un máximo de 30 días por motivos de negocio o turismo.

Las autoridades chinas introdujeron la exención de visados para los ciudadanos rusos el 15 de septiembre de este año.

Según la industria turística rusa, el flujo de los turistas chinos al país puede aumentar un 25 % con la entrada en vigor de la exención de visados.

Actualmente, entre las ciudades de Rusia y China operan unos 150 vuelos por semana.