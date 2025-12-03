Mallorca es el segundo destino vacacional favorito de los alemanes en 2026

El operador turístico alemán TUI informó este miércoles de que la demanda de viajes a Egipto también aumenta mucho, un 30 %.

Italia es el destino favorito de viajes en automóvil en 2026 y por ello TUI aumenta su oferta de hoteles en ese país con 70 nuevos hoteles, muchos de ellos en el norte del país.

Las reservas ahora en TUI son un 40 % más baratas, dijo el director de TUI para Alemania, Benjamin Jacobi, al presentar el programa de la temporada de verano.

Las islas Mauricio y los Emiratos Árabes Unidos son los destinos de larga distancia preferidos por los alemanes para el próximo verano, según las reservas realizadas ya hasta ahora.

TUI observó en una encuesta que más alemanes prevén realizar un viaje de larga distancia en 2026.