La icónica ciudad de Kioto estima caída del 5 % en ocupación hotelera por crisis con China

La prefectura de Kioto, con su capital a la cabeza, fue la cuarta más visitada del archipiélago en 2024, solo superada por la de Tokio (este), la de Osaka (oeste) y la de Chiba, cercana a la capital, y las autoridades se encuentran estudiando medidas de cara al potencial impacto que estas cancelaciones, derivadas de la actual crisis diplomática con China, puede acarrear a un sector clave para la región durante las festividades del Año Nuevo lunar en febrero.

De acuerdo al estudio de la asociación turística local de Kioto realizado entre 112 hoteles destacados de la ciudad, la tasa de ocupación alcanzó el 90 % el pasado octubre, según datos publicados el miércoles por el portal web especializado Travel Voice.

Se trata de la cifra más elevada desde la pandemia de covid y corresponden al mes precedente al estallido de la tensión bilateral entre Japón y China por unos comentarios de la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán.

La mandataria nipona declaró a principios de noviembre en el Parlamento nacional que un ataque armado sobre la isla justificaría una intervención militar de las fuerzas armadas japonesas, una idea que desató inmediatamente las críticas de Pekín, que llamó a sus nacionales a no visitar el país, entre otras medidas dirigidas a dañar la economía de Japón, para el que China es su principal socio comercial.

Las autoridades turísticas de Kioto esperan que de mantenerse la demanda estable, la tasa de ocupación se mantenga ligeramente por encima de la del año pasado, de entorno al 89 % en noviembre, el 85 % en diciembre y el 73 % en enero de 2026.

Sin embargo, en medio de la crisis diplomática, algunos alojamientos están experimentando cancelaciones.

En este escenario, la asociación turística local ha hecho un cálculo aproximado del impacto que acarrearía que la mitad de los huéspedes de nacionalidad china cancelaran sus reservas hoteleras durante esos meses, lo que tendría un impacto aproximado medio del 5 % en las cifras anteriores, y temen que la situación se endurezca de cara al Año Nuevo lunar, cuando el volumen de visitantes chinos suele aumentar aún más.

Los nacionales chinos representaron hasta octubre, último mes del que se disponen datos oficiales de la Oficina Nacional de Turismo, el mayor volumen de turistas a Japón por país.

La prefectura de Osaka, la segunda más visitada de Japón, ya informó a finales de noviembre de que entre el 50 y el 70 % de las reservas efectuadas por clientes de origen chino hasta finales de diciembre en su territorio han sido canceladas hasta entonces.