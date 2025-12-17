La llegada de turistas chinos a Japón se ralentizó en noviembre pese a cifras récord

En su informe mensual sobre los datos de visitantes al país, la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) detalló que 562.000 turistas chinos visitaron el archipiélago en noviembre, un 3 % más que en el mismo período del año pasado, pero bastantes menos de los registrados en los meses anteriores.

En octubre, 715.000 turistas chinos visitaron el archipiélago, y en septiembre fueron 775.000, ambas cifras alrededor de un 20 % superiores a las registradas el año pasado.

"Más allá de que la demanda de viajes a Japón se ralentiza en esta época del año, el Gobierno chino ha advertido a la población que evite viajar a Japón. El número de visitantes (...) superó al del mismo mes del año anterior en parte debido a factores como el aumento del número de plazas de avión", explicó la oficina.

En el acumulado anual, China sigue siendo el principal emisor de turistas a Japón, con 8,7 millones entre enero y noviembre, seguido de cerca por Corea del Sur, con 8,4 millones.

El dato de noviembre es el primero desde que las autoridades chinas recomendaron a sus ciudadanos no viajar a Japón, en plena disputa diplomática tras unas declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán.

Entre enero y noviembre, Japón recibió 39.065.600 turistas, un 17 % más que en el mismo período de 2024.

Son cifras sin precedentes que han contribuido a generar un debate nacional sobre los efectos del turismo en la convivencia, con algunos partidos conservadores que exigen normas más estrictas y restricciones a la entrada de extranjeros.

Destaca un aumento del 53 % a nivel interanual de los turistas mexicanos, que alcanzaron 20.700 en noviembre. En lo que va de año son ya más de 183.000, un 31 % por encima de lo registrado entre enero y noviembre del año pasado.

Mientras, Rusia envió a más de 27.000 turistas en noviembre, un 97,8 % más que en 2024, siguiendo con la tendencia de los últimos meses a pesar de las sanciones impuestas por varios países por la guerra en Ucrania.

El volumen de turistas en Japón se ha incrementado progresivamente desde que el país abrió sus fronteras tras blindarse por la pandemia del coronavirus, y la persistente debilidad del yen ha impulsado aún más los viajes.

En 2024, el archipiélago recibió ya un volumen récord de 36.870.148 turistas, y va camino de superar los 40 millones este 2025, aunque está por ver cómo afectará la reciente tensión con China a las cifras.