Túnez supera los 11 millones de turistas en 2025, un "récord histórico"

El vicepresidente de la Federación Tunecina de Hoteles, Yalel Henchiri, afirmó este jueves en declaraciones a la radio Mosaique FM que se trata de una cifra "positiva", pero apuntó a los problemas que aún afectan al sector, como el marco legal o las deficiencias en el transporte aéreo que calificó como "un verdadero rompecabezas".

El ministro de Turismo, Sofiane Tekaia, afirmó el pasado lunes, durante un evento promocional organizado por la Oficina Nacional de Turismo, que este resultado "demuestra una auténtica recuperación del sector", a pesar de los desafíos regionales e internacionales.

La industria turística representa el 14 % del PIB de Túnez y emplea, de forma directa e indirecta, alrededor de 400.000 personas.

El sector turístico ha sufrido varias crisis desde el inicio de la transición democrática en 2011, especialmente tras la cadena de ataques terroristas en 2015, que terminaron con la vida de 72 personas, 60 de ellas turistas extranjeros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La pandemia de covid-19 golpeó el debilitado sector y, entre 2022 y 2024, comenzó una progresiva recuperación hasta alcanzar los niveles previos a la crisis del cornonavirus.

El pasado año, Túnez recibió más de nueve millones de turistas y en 2025 alcanzó el objetivo de los 11 millones planteado por la Oficina Nacional de Turismo tras registrar un aumento del 10 % en los cinco primeros meses del año.