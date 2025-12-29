México se presenta en FITUR 2026 como "potencia turística global"

"Es el escaparate perfecto para mostrar nuestra diversidad cultural y natural, reforzar alianzas comerciales y promover un turismo sostenible, inclusivo y con prosperidad compartida", argumenta la secretaria de Turismo del Gobierno mexicano, Josefina Rodríguez Zamora.

Y los datos de turistas extranjeros confirman que México es "un destino competitivo y de alcance global", asegura en un comunicado de Fitur publicado este lunes.

"Queremos sorprender: nuevas rutas, destinos emergentes, Pueblos Mágicos y experiencias auténticas que conectan con la naturaleza, las tradiciones y la gastronomía local. Presentaremos un modelo de turismo comunitario y responsable alineado con los objetivos de la Unesco", apunta la secretaria de Turismo sobre la oferta mexicana en una de las ferias del sector más importantes del mundo.

México aprovechará para mostrar sus infraestructuras, seguridad y capacidad de organización de grandes eventos, según la secretaria de Turismo, atraer inversión estratégica y fortalecer la relación con el mercado europeo con motivo de la Copa del Mundo de fútbol de este año, que de disputa también en EE.UU. y Canadá.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rodríguez Zamora incide en la realidad de México como "una fusión vibrante de culturas indígenas y herencia española, con gastronomía reconocida mundialmente, tradiciones únicas como el Día de Muertos, 68 lenguas indígenas y una riqueza natural que va de selvas a desiertos".

Y en Fitur 2026 mostrará su esplendor cultural, turístico y gastronómico para reafirmar un compromiso "con un turismo que beneficia a todos".