Marruecos roza los 20 millones de turistas en 2025, un récord histórico

El Ministerio marroquí de Turismo informó en un comunicado, emitido este lunes, que los ingresos generados por el sector también registraron un crecimiento significativo, alcanzando 124.000 millones de dirhams (11.553 millones de euros) al cierre de noviembre de 2025, un 19 % más que en 2024.

La ministra de Turismo, Fatim-Zahra Ammor, subrayó, en declaraciones recogidas por la nota, que estos resultados reflejan la "transformación profunda" del turismo marroquí, impulsada por una oferta más competitiva, sostenible y generadora de valor local, en línea con la estrategia nacional que pretende alcanzar los 26 millones de visitantes para 2030.

El crecimiento del sector se ha visto favorecido por mejoras en la conectividad aérea, promoción internacional y diversificación de productos turísticos.