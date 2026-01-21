Viajes
21 de enero de 2026 - 15:20

Arabia Saudí recibe récord de turistas en 2025 con 122 millones de turistas, un 5 % más

El Cairo, 21 ene (EFE).- Arabia Saudí ha registrado en 2025 más de 122 millones de visitantes internacionales y nacionales, un 5 % más que el año anterior y un récord en el país que se abrió al turismo en 2019, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Por EFE

Así lo indicó el Ministerio de Turismo saudí -según estimaciones preliminares- en su página oficial de Facebook, que indicó que los turistas generaron el año pasado un "gasto cercano a los 300.000 millones de riales saudíes", el equivalente a 80.000 millones de dólares.

Estas cifras representan un aumento del 5 % en el número de visitantes en comparación con 2024, mientras que el gasto turístico total aumentó un 6 % interanual, de acuerdo con el ministerio.

Bajo la Visión 2030, lanzada por el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, el reino tiene como objetivo atraer 150 millones de turistas al año y elevar la contribución del turismo al PIB al 10 %.

Esto se enmarca en el propósito del país del golfo Pérsico de diversificar sus fuentes de ingresos lejos del petróleo, del que es el principal productor del mundo.

