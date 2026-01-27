Se reduce a mínimos el porcentaje de visados múltiples que emiten países Schengen a rusos

“En noviembre, la Comisión Europea restringió drásticamente la tramitación de nuevos visados de entrada múltiple a ciudadanos rusos, lo que provocó una reducción significativa de su emisión”, explicó Mijaíl Abasov, uno de los expertos de la unión turística.
En 2019 los visados múltiples representaban el 80 % del total de las emisiones; ahora esa cifra ha caído hasta casi el 10 %.
Según expertos rusos, el año pasado los nacionales de ese país solicitaron entre 620.000 y 670.000 visados Schengen.
La tasa de rechazo, según la Unión de la Industria Turística, osciló entre el 8 y el 9 %, frente al 1,5 % en 2019.
Aparte de las dificultades para tramitar un visado, los rusos que desean viajar a Europa tienen que enfrentarse además a múltiples problemas logísticos, ya que la Unión Europea cerró su espacio aéreo para los aviones rusos tras el inicio de la guerra en Ucrania.