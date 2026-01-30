Marruecos bate un récord histórico en turismo con 12.700 millones de euros en ingresos

Según la nota, esta cifra supera ya en 2025 el objetivo de 120.000 millones de dírhams (11.093 millones de euros) fijado en la hoja de ruta del sector para el horizonte de 2026, lo que confirma "el cambio de escala" experimentado por el destino Marruecos.

El Ministerio destacó que este resultado refleja el creciente atractivo del país en los mercados internacionales y se apoya en un máximo histórico de 20 millones de visitantes durante el año, así como en la diversificación de la oferta turística en todo el territorio nacional.

El turismo interno también mantuvo un papel clave en la dinámica del sector, con un gasto estimado en 48.000 millones de dírhams (4.438 millones de euros) en 2025, lo que pone de relieve la contribución de los ciudadanos marroquíes a la actividad turística, subraya la nota.

La ministra de Turismo, Fatim-Zahra Ammor, afirmó, en declaraciones recogidas por el comunicado, que este récord demuestra que el turismo en Marruecos "no solo crece en volumen, sino que genera cada vez más valor", y subrayó que el objetivo del Gobierno es convertirlo en "un motor de desarrollo territorial y un instrumento sostenible de creación de empleo".

