Más del 50 % de los turistas que visitaron Rusia en 2025 son de China

Según el Servicio Federal de Fronteras de Rusia, a los chinos, que realizaron 834.460 viajes, les siguen los saudíes con 74.900 desplazamientos.
En el tercer lugar se encuentran los ciudadanos de la antigua república soviética de Turkmenistán (73.990 viajes) y en cuatro los turcos (68.720 viajes).
En el quinto puesto se encuentran los viajeros alemanes con 66.000 visitas turísticas a este país, según las estadísticas oficiales.
En cuanto a los propios rusos, el número de sus viajes al extranjero con fines turísticos en 2025 se situó en 13,4 millones, siendo Turquía el destino más preferido.
