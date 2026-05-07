El grupo hotelero español Meliá ha cerrado el 50 % de su capacidad operativa en Cuba

Según anunció la compañía en la presentación de sus resultados del primer trimestre del año, actualmente tiene en cartera 34 hoteles en la isla (algunos cerrados, aunque no precisa la cifra exacta), con 14.053 habitaciones, y tiene otros dos en proyecto, que en principio está previsto abrir este año.

Fuentes de Meliá indicaron que del portfolio total de la compañía ha estado operativo una media del 60 % de los días del trimestre, que se vio comprometido "de forma significativa" tras la intervención de Estados Unidos a principio de año.

Este hecho generó una "dificultad sobrevenida" para la obtención de combustible, lo que, junto al estricto bloqueo comercial, ha afectado al mercado turístico.

La falta, además, de combustible de aviación provocó la cancelación de numerosas conexiones directas con Cuba, incluso desde su principal mercado emisor, el canadiense.

En este entorno, añade la comunicación de Meliá, se ha producido un cierre paulatino de hoteles, de modo que el primer trimestre finalizó con aproximadamente el 50 % de la capacidad operativa, lo que se refleja en el número de habitaciones disponibles.

El grado de incertidumbre en ese país "continúa siendo elevado", porque el bloqueo energético y la imposibilidad de proveer de combustible a las aeronaves aumentó el número de cancelaciones de aerolíneas que aún volaban a la isla.

En este escenario, el turismo nacional ha supuesto la práctica totalidad de las reservas para los hoteles aún abiertos, aunque este mercado no es suficiente para compensar la caída de la demanda internacional.

Así, la hotelera reporta una ocupación en sus establecimientos en Cuba del 34,1 %, 6,5 puntos por debajo del primer trimestre del año pasado y muy por debajo de la media de sus cartera (58,8 %).

Las dificultades con los aproviasionamientos, entre ellos de combustible, y las complicaciones del personal para trasladarse a sus puestos de trabajo, además de la caída de la demanda, recomiendan un proceso de "compactación" de su oferta en la isla, según dijeron a EFE fuentes de Meliá.