Los Veintisiete adoptan una hoja de ruta para un turismo más sostenible y competitivo

"Las conclusiones de hoy marcan una hoja de ruta clara para garantizar la resiliencia y la competitividad a largo plazo del sector en un mundo en rápida transformación", declaró en un comunicado el viceministro de Turismo de Chipre, Kostas Koumi, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE).

El documento aprobado por los Veintisiete fija directrices estratégicas que "reclaman integrar las dimensiones económica, social y medioambiental en todas las políticas turísticas".

Esas orientaciones, por ejemplo, buscan reducir la huella ambiental del sector mediante la eficiencia en el uso de recursos, la circularidad, la descarbonización y la conservación de la naturaleza y la biodiversidad.

Al mismo tiempo, las directrices se centran en "garantizar que el turismo beneficie a las comunidades locales y respete el patrimonio cultural", señaló el Consejo en un comunicado.

La estrategia respalda también un enfoque de "gobernanza multinivel" donde cooperen desde la Comisión Europea y los Estados miembros hasta las autoridades regionales y locales o las organizaciones de gestión de destinos y la industria turística.

Los países de la UE también quieren fortalecer "la visibilidad de Europa como destino turístico seguro, sostenible e inclusivo y fortalecer la dimensión internacional del ecosistema turístico".

Las conclusiones del Consejo ponen "especial énfasis en el empleo de calidad, unas condiciones laborales adecuadas y la mejora de competencias de trabajadores y demandantes de empleo del sector turístico", medidas que Bruselas considera esenciales para la competitividad y resiliencia a largo plazo de la industria.

El sector turístico emplea a unos 23 millones de personas en la UE, según datos consolidados de 2019.

Las conclusiones adoptadas por el Consejo también pretenden "abordar tanto los efectos negativos de la saturación turística en destinos populares como la falta de turismo en zonas menos conocidas", y abogan por avanzar hacia ese equilibrio fortaleciendo la conectividad y apoyando el desarrollo de un turismo sostenible en destinos periféricos, rurales, insulares, montañosos y remotos.

La estrategia defiende también "un marco europeo sólido para los datos turísticos, la interoperabilidad y orientaciones sobre el uso de la inteligencia artificial", que incluye "promover las competencias digitales, fomentar un sector turístico competitivo e innovador y garantizar una igualdad de condiciones para todos los actores turísticos en el espacio digital".

Por último, el documento subraya la importancia de "fortalecer la preparación y respuesta ante crisis en todo el ecosistema turístico, cooperando estrechamente para mitigar las consecuencias negativas de desafíos actuales con un impacto significativo sobre el turismo europeo, como las tensiones geopolíticas, el cambio climático o la escasez de mano de obra".

Los Estados miembros de la UE invitaron a la Comisión Europea a informar cada tres años sobre la aplicación de estas conclusiones y a tener debidamente en cuenta las prioridades y acciones fijadas en sus iniciativas futuras.