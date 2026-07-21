Guatemala prevé recibir 78.000 turistas salvadoreños por las Fiestas Agostinas

Las Fiestas Agostinas, dedicadas al Divino Salvador del Mundo, patrono de San Salvador, constituyen el periodo de mayor flujo migratorio vacacional desde El Salvador hacia el territorio guatemalteco.

Según registros del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), en 2024 ingresaron 78.047 visitantes salvadoreños y en 2025 la cifra alcanzó los 78.576.

El Inguat detalló en un comunicado que la oferta incluye la 'Ruta de la Tradición y Aventura', la cual integra la capital del país, la ciudad colonial de Antigua Guatemala (centro) y el turístico lago de Atitlán (oeste).

En este trayecto los viajeros pueden combinar compras, gastronomía, patrimonio histórico, fincas de café, miradores y actividades familiares, además de recorridos en lancha por los municipios de Panajachel, San Juan La Laguna, San Marcos La Laguna, San Pedro La Laguna y Santiago Atitlán.

Por su parte, la 'Ruta del Caribe y la Fe' comienza en Esquipulas (este), un destino de especial significado religioso para Centroamérica, y se extiende hacia los departamentos de Zacapa (este), Izabal (noreste) y Petén (norte).

El itinerario abarca visitas a la Basílica del Santo Cristo de Esquipulas, la fortaleza colonial del Castillo de San Felipe de Lara, el sitio arqueológico maya de Quiriguá, el enclave ecoturístico de Río Dulce, la localidad afrodescendiente garífuna de Livingston, las playas del Caribe guatemalteco, la Isla de Flores y el Parque Nacional Tikal.

"El Departamento de Asistencia al Turista implementará un plan de prevención y asistencia en los cuatro puestos fronterizos principales con El Salvador, que incluye monitoreo de rutas y acompañamientos seguros con la Policía Nacional Civil", indicó la institución estatal.

Guatemala y El Salvador mantienen una estrecha relación comercial y turística, favorecida por la proximidad geográfica y el libre tránsito establecido en el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4).