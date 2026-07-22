Unas ochenta marcas de seis países ofrecerán sus productos en Asu Coffee Fest de Paraguay

El evento, que se celebrará este sábado y domingo, reunirá a productores, emprendedores, y amantes del café, un producto que se abre espacio entre los consumidores paraguayos, dijo Santa María -quien tiene rango de ministro- durante una conferencia de prensa en la sede de la Senatur en Asunción, la capital paraguaya.

"El festival ha evolucionado de una plataforma de promoción para el sector del café a una verdadera vidriera para el talento, la innovación y el emprendedurismo paraguayo", añadió el secretario.

Una de las creadoras del evento, Laura Dolián, explicó a EFE que se esperan unos 10.000 visitantes nacionales y foráneos, tras apuntar que el festival se ha convertido en un referente para los extranjeros residentes en Paraguay.

"Es un punto de encuentro entre los que saben y los que quieren aprender, que reúne a los profesionales del rubro gastronómico, del rubro cafetero, con las personas que tienen ganas de aprender", indicó Dolián.

El titular de la Senatur asumió el cargo a finales de abril pasado con la meta de que la nación alcance los diez millones de visitantes para el año 2037.

En una entrevista con EFE, a mediados de mayo, el funcionario señaló que buscará multiplicar el turismo con la promoción de inversiones en megaparques temáticos y la celebración de grandes eventos internacionales, un plan con el que persigue crear empleos y desarrollar la economía.