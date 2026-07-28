Rusia recibe en primera mitad de 2026 el menor número de turistas desde comienzo de guerra

Un total de 2,99 millones de turistas extranjeros visitaron Rusia entre enero y junio de este año, casi un 20 % menos que el año pasado, el peor resultado desde 2021.

La temporada turística alta en Rusia se extiende principalmente de mayo a septiembre, siendo China la principal emisora de turistas.

El año pasado al gigante asiático aportó el 50,8 % de los turistas que visitaron la Federación, seguido de lejos por Arabia Saudí, con un 4,6 %, según el Servicio Guardafronteras ruso.

Otros países emisores de turistas son Turkmenistán, Turquía, Alemania y Emiratos Árabes Unidos.

El rotativo señaló que Rosstat utiliza una metodología diferente para analizar los datos, que incluye a los viajeros procedentes de países que comparten frontera con Rusia, por lo que el grueso de los turistas provendría de Kazajistán, China y Uzbekistán.

A su vez, el Ministerio de Economía ruso propuso valorar el flujo turístico en base al número de turistas hospedados en hoteles. Con base en esta metodología el indicador habría crecido en un 23 % entre enero y mayo.

Sin embargo, puntualiza 'Kommersant', las redes hoteleras rusas no percibieron un incremento de la demanda, al citar la cadena Azimut Hotel, según la cual el número de turistas extranjeros se reduce, particularmente debido a la caída de visitantes de Oriente Medio.

Esta caída tiene lugar pese a los esfuerzos del Gobierno ruso por incrementar el flujo de turistas extranjeros tras permitir en 2023 el trámite de visados electrónicos, una opción disponible para ciudadanos de 64 países.

Además, desde septiembre de 2025 Rusia beneficia a China con la exención de visados, una medida prorrogada hasta finales de 2027.

Según expertos citados por el rotativo, la caída del turismo podría deberse a los temores causados por la crisis de combustible que ha afectado a Rusia tras los ataques ucranianos contra sus refinerías e infraestructura energética.

Otra de las razones que incide en esta situación es la tasa de cambio del rublo, que torna más cara la divisa rusa y encarece los viajes por el país.