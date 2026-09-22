Agencia china en Cuba apuesta al turismo empresarial: "Nuestra cultura es hacer negocios"

El representante de Alifante Tour en La Habana, Liang Juan Chen, dijo a EFE que la iniciativa busca adaptarse a nuevas dinámicas del mercado tras once años dedicados al turismo chino hacia Cuba, un sector afectado por la escasez de combustible en el país caribeño, que ha paralizado casi totalmente los vuelos internacionales a la isla.

El programa cultural "con una mirada al negocio" abarca diez días y nueve noches en un recorrido por Pekín, Shanghái y Guangzhou, esta última conocida por ser el corazón manufacturero de China.

La tercera escala responde al creciente interés de los emprendedores cubanos por abastecer sus negocios como alternativa al cercano pero esquivo mercado de Estados Unidos tras las nuevas sanciones de Washington contra Cuba.

"Queremos que los clientes cubanos lleguen a China para ver cómo es el mercado chino de verdad, porque muchos hoy en día (hacen) negocios allá, pero sin conocer realmente el país. Es una cosa muy curiosa y con ese objetivo construimos ese proyecto", precisó Chen.

La propuesta no está estructurada bajo visados de negocios (gestionados por vías gubernamentales), sino a través del visado turístico tradicional.

La agencia china facilitará los trámites ante la embajada de Pekín en La Habana para emprendedores, trabajadores por cuenta propia y personas naturales interesadas en explorar sectores como la joyería, el calzado o la confección.

Ante la disminución del flujo de visitantes asiáticos hacia Cuba, la empresa ve en esta oferta una vía de supervivencia.

"Es un proyecto estratégico para nosotros en este momento, como una agencia de viajes que necesita sobrevivir bajo esta situación", reiteró el representante de la firma, mientras reconoció que esperan "que este proyecto se pueda mantener constantemente, sin ninguna afectación".

El turismo hacia Cuba cayó entre enero y julio del presente año un 62 % interanual, una cifra que evidencia la debacle de una de las tres mayores fuentes de divisas para la isla.

El sector ya estaba en crisis desde la pandemia de covid-19, pero la presión estadounidense y el bloqueo petrolero sobre la isla desde inicios de año terminó por demolerlo, paralizando casi totalmente la llegada de vuelos por la falta de combustible y propiciando la salida de hoteleras extranjeras por las sanciones secundarias.

La llegada de turistas chinos al país caribeño ha registrado caídas considerables de más del 30 % en los últimos meses, de acuerdo con las cifras oficiales, después de que hasta 2024 los visitantes procedentes del país asiático llegaran a 26.700 y se vislumbrara como un mercado emisor en crecimiento.

La Habana y Pekín mantienen estrechas relaciones políticas y económicas y el país asiático se ha consolidado como uno de los principales aliados de la isla.

El Gobierno chino aprobó en enero una ayuda a Cuba que incluye la asistencia financiera de 80 millones de dólares (más de 69,8 millones de euros al cambio actual) y también ha entregado a la isla donativos de paneles fotovoltaicos y completará este año una ayuda con 60.000 toneladas de arroz.

Economistas independientes han señalado a EFE la "dependencia" de Cuba en los últimos meses de EE.UU. en las importaciones, sobre todo de combustibles, después de que en el primer semestre de este año llegaran envíos por un total de 674 millones de dólares (unos 588 millones de euros), un 61,8 % por encima de las registradas en el mismo período de 2025.

Sin embargo, han advertido que "en otros rubros, sería más difícil para Washington sustituir por completo a China".

"Para que Estados Unidos se convierta en el primer socio comercial de Cuba, tendría que superar a socios históricos que, aunque el comercio puede que haya disminuido en estos últimos años por la crisis, todavía representan la mayoría, como China", dijo a EFE el economista cubano Daniel Torralbas.