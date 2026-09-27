Perú destaca importancia del turismo y viajes sostenibles para fortalecer sus territorios

Con motivo del Día Nacional del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre, el organismo estatal, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), señaló que las tendencias del sector "pueden orientar la diversificación de los destinos, la conservación del patrimonio y la generación de beneficios para las comunidades".

Según el organismo, una de las señales de recuperación del turismo en Perú, que fue duramente golpeado por la pandemia de la covid-19, se observa en los establecimientos de hospedaje, que han reportado que los ingresos de huéspedes pasaron de 36,4 millones en 2020 a 57,6 millones en 2024.

El Ceplan detalló que 50,9 millones de estos últimos ingresos correspondieron a huéspedes nacionales, "lo que muestra la relevancia del mercado interno en la actividad de alojamiento".

Añadió que las encuestas internacionales también muestran cambios en las preferencias de los viajeros, ya que la intención de hospedarse en alojamientos sostenibles pasó del 62 % en 2016 al 78 % en 2022.

En 2025, agregó, el 93 % de los viajeros encuestados manifestó su disposición a tomar decisiones de viaje más sostenibles, algo que para Perú representa "una oportunidad para desarrollar experiencias que integren naturaleza, patrimonio y cultura viva, con participación de las comunidades y criterios de conservación y manejo responsable".

El Ceplan remarcó que, para aprovechar esas oportunidades, se deben preparar los destinos para responder a las nuevas preferencias de los viajeros y a los desafíos ambientales, mediante la incorporación de medidas de adaptación al cambio climático, gestión de riesgos y conservación del patrimonio natural y cultural.

"La mirada prospectiva invita a ir más allá del crecimiento del número de visitantes", indicó antes de enfatizar que el desafío "es construir destinos que ofrezcan experiencias de calidad, generen oportunidades para las comunidades y conserven los recursos que les dan identidad".

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó el 4 de septiembre que la llegada de visitantes extranjeros a Perú descendió un 5,5 % durante el segundo trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La mayoría de extranjeros que ingresaron a Perú entre abril y junio procedió de Chile (31,9 %), seguido de Estados Unidos (14,3 %), Ecuador (8,9 %), Colombia (8,8 %), Brasil (6 %), España (5,8 %), Panamá (5,2 %) y Bolivia (5,1 %), países que concentraron el 86,0% del total de entradas de extranjeros.

Perú recibió 4.157.469 visitantes internacionales en 2025, un aumento de 4,1 % respecto al año anterior y una tasa de recuperación frente a los niveles prepandemia del 78,8 %, cuando el país registraba 4,4 millones de visitantes, según cifras oficiales.