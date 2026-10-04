Colombia se apoya en café y naturaleza para recuperar el turismo tras el sismo de agosto

"La magia no desaparece, sigue intacta”, sentencia Juan Pablo Echevarría, dueño de la Hacienda Venecia. "Vamos a continuar, hay que reconstruir y darle fuerza a todo este territorio", añade.

Echevarría también vive de la hotelería, un sector cuya ocupación en la localidad apenas alcanzó un 6,8 % en agosto, frente a las previsiones del 72 %, luego del sismo, que tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), a una profundidad de 103 kilómetros, y que dejó seis fallecidos en Manizales y grandes daños materiales.

498 municipios de 16 departamentos, incluido Caldas, sufrieron afectaciones por el movimiento telúrico, 36.326 viviendas quedaron destruidas, 202.002 casas averiadas y 743 edificios colapsaron.

En Manizales, casi el 80% de los hoteles tuvieron que cancelar reservas, según las cifras recogidas por la alcaldía de la capital.

Menos de dos meses después, cerca del 95 % de la actividad turística y comercial de la ciudad, parte del Eje Cafetero, una de las regiones más turísticas del país, se encuentra nuevamente en funcionamiento.

Aunque la ocupación de los alojamientos alcanzaba el 38 % a mediados de septiembre, según la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) en Caldas.

Las fincas como la de Echevarría, con 300 hectáreas de café y cacao y hasta 500 empleados en temporada alta, junto a los paisajes de la región son algunos de los atractivos turísticos del Eje Cafetero.

Eso es lo que asegura María, una turista de España, que celebra por estos días allí su luna de miel. "Toda esta zona es preciosa y, a pesar de la tragedia, tiene unos paisajes maravillosos. La gente nos ha tratado con muchísimo cariño y lo hemos disfrutado", asegura.

El regreso de los turistas es clave: cerca del 6 % del producto interno bruto (PIB) de Caldas, Risaralda y Quíndio, los departamentos que componen el Eje Cafetero, depende del turismo.

El café no es el único atractivo que esgrime Manizales para recuperar turistas, también lo son las 500 especies nativas de orquídeas que colorean con sus pétalos la región, según la Asociación Caldense de Orquídeas, mientras que Colombia alberga 4.270 variedades registradas, de las cuales 1.572 son endémicas.

Esta diversidad ha impulsado iniciativas de conservación como la Exposición Nacional de Orquídeas, que en 2026 atrajo un total de 5.621 asistentes colombianos e internacionales.

Uno de esos proyectos es la Finca Romelia, un santuario que concentra el 20 % de las especies nativas de todo el país, con un total de 8.000 ejemplares y 840 especies nativas.

"A pesar del terremoto, a ver las orquídeas de la zona vienen árabes, africanos y, sobre todo, europeos”, presume José Londoño, quien inició esta colección hace cuarenta años junto con su esposa, Marisa Arango.

Otra apuesta que se toma de la naturaleza local es el denominado "aviturismo", con más de 500 especies autóctonas, según la alcaldía, de palomas y gorriones a colibríes y barranqueros.

“Caldas es la región con más aves por metro cuadrado”, explica a EFE Juan Carlos Rincón, guía local de la reserva natural Owl Watch Río Blanco, quien destaca que hay más de diez especies endémicas en la zona.

Esta diversidad ha convertido a Manizales en un destino para fotógrafos procedentes de China, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, que llegan a Colombia dispuestos a capturar aves únicas en el mundo.

“Hemos creado una ruta fotográfica y de observación de aves muy especial”, cuenta Juan Martín, propietario y representante legal de Hacienda del Bosque, que recibe a quienes buscan ver a estos ejemplares “en su naturaleza, su mundo y sueltas”.