Caño Cristales, Colombia: el río de colores y sus paisajes extraordinarios

¿Dónde queda Caño Cristales y por qué cambia de color?

Caño Cristales está en la Sierra de la Macarena, departamento del Meta, en el centro de Colombia. Se accede desde el municipio de La Macarena, puerta de entrada a esta región donde confluyen ecosistemas amazónicos, andinos y de la Orinoquía.

Su aspecto no responde a minerales ni a tintes artificiales: el rojo intenso proviene de la planta acuática Macarenia clavigera, que florece cuando el nivel del agua y la luz son adecuados.

Lea más: Puente del Inca en Mendoza: el puente natural de aguas termales que guarda secretos geológicos

Sobre las rocas también aparecen algas, arenas claras y pozos oscuros, formando la paleta que le dio fama como “el río de los cinco colores”.

Cómo llegar a Caño Cristales desde Bogotá

La ruta más habitual comienza con un vuelo a La Macarena (LMC), desde Bogotá o Villavicencio, aunque las frecuencias pueden variar según la temporada.

Desde el aeropuerto, los visitantes realizan traslados terrestres y, en algunos circuitos, cruzan el río Guayabero en lancha antes de continuar en vehículo hacia los senderos.

El ingreso se organiza con guías y operadores autorizados, ya que los recorridos, cupos y sectores habilitados dependen de las condiciones del parque. Conviene reservar con anticipación, especialmente entre julio y octubre.

Lea más: Tortuguero, Akumal y Boa Vista: tres destinos para ver tortugas marinas

Qué ver y qué hacer en Caño Cristales

La experiencia consiste en caminar por senderos de roca, sabana y bosque de galería hasta llegar a cascadas, piscinas naturales y canales teñidos por la vegetación acuática.

Los circuitos cambian, pero suelen incluir sectores como Los Ochos, una formación de pozos circulares; La Piscina del Turista, habilitada para baños en determinadas condiciones; y Quebrada Angosturas, donde el agua se abre paso entre paredes estrechas de piedra.

El valor del recorrido no está solo en la fotografía del río: los guías locales ayudan a leer un paisaje geológico muy antiguo y a reconocer aves, mariposas y plantas de transición entre la selva y los llanos.

Lea más: Icefields Parkway: roadtrip entre glaciares, lagos turquesa y montañas de las Rocosas Canadienses

También es posible sumar paseos por el río Guayabero y conocer pinturas rupestres en áreas cercanas, según disponibilidad y permisos.

Mejor época para viajar a Caño Cristales

La temporada de colores suele extenderse de junio a noviembre, con mejores condiciones habitualmente entre julio y octubre. En esos meses, las lluvias alimentan el caño sin cubrir por completo las plantas acuáticas.

Fuera de temporada, el acceso puede estar restringido o el río no mostrar su característica coloración.

El clima es cálido y húmedo durante todo el año. Las caminatas se hacen bajo sol intenso y con lluvias posibles, por lo que conviene llevar ropa liviana de secado rápido, sombrero, calzado con buena suela y botella reutilizable.

Lo recomendable es dedicar tres o cuatro días a La Macarena para contemplar traslados, caminatas y posibles cambios meteorológicos. La moneda es el peso colombiano y en el pueblo conviene llevar efectivo, ya que la conectividad y los pagos electrónicos pueden ser limitados.