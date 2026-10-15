Primer teleférico de Lima une a la capital peruana con el mar bajo sello de carbono neutro

La certificación de carbono neutral, que garantiza que la operación compensa su huella ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, fue presentada el miércoles en una ceremonia celebrada por la empresa certificadora Green Iniciative junto a Zigzag Teleféricos, el consorcio promotor del proyecto; y la organización internacional TEON (The Embassy of Nature - La Embajada de la Naturaleza).

Bajo el nombre de Vaivén Miraflores y equipado con tecnología austríaca Doppelmayr, el teleférico permite salvar en un trayecto de apenas tres minutos los aproximadamente 70 metros de altura de los acantilados de la Costa Verde de Lima, que distinguen el perfil urbano sobre el océano Pacífico de la única capital de Sudamérica frente al mar.

"Vaivén Miraflores conecta movilidad, naturaleza y cultura en una misma visión de desarrollo", afirmó el presidente de TEON y marqués de Lises, Luis Felipe Fernández Salvador y Campodónico.

Por su parte, Luy Chung comentó a EFE que la emblemática postal de la Costa Verde de Lima tenía un gran problema de acceso y ahora el teleférico favorecerá la puesta en valor de las playas de la parte baja, "para convertir a esta parte de Lima en una verdadera postal de clase mundial".

"No será un teleférico de tres minutos, es una experiencia de 60 o 90 minutos, donde puedes venir a correr, hacer bicicleta, surf y vivir expresiones gastronómicas y culturales de todo tipo", señaló Luy Chung.

La obra, que se encuentra actualmente en fase de pruebas operacionales, ha supuesto una inversión aproximada de 12 millones de dólares, financiada por Zigzag Teleféricos, la cual contará con una concesión de explotación de 25 años.

Desde esta perspectiva, TEON busca posicionar la experiencia de Vaivén Miraflores como un referente internacional y un punto de partida para promover nuevas alianzas entre la inversión privada, la innovación tecnológica y la conservación del patrimonio natural, para demostrar que el desarrollo económico y la protección de la naturaleza pueden avanzar de forma conjunta.

El objetivo es que el teleférico y su entorno se vuelvan un epicentro de la identidad limeña y peruana, al convertir la riqueza natural y cultural del litoral de la capital peruana en una fuente de actividad económica y proyección internacional, con iniciativas que atraigan visitantes a las playas de Lima.

La alianza entre Zigzag Teleféricos y TEON se enmarca en dos de las principales agendas que impulsa la Embajada de la Naturaleza a escala internacional: el capitalismo ambiental, que promueve la generación de valor económico a través de la conservación, y el capitalismo cultural, que sitúa la identidad, el patrimonio y la creatividad como motores de crecimiento.

Al acto de presentación de la certificación de carbono neutro también asistieron representantes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) y la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur).